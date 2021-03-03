Şanlıurfaspor 1 sezonda 5 hoca değiştirdi

2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Şanlıurfaspor'u, şu ana kadar tam 5 teknik direktör çalıştırdı.

2. Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfaspor, zor günler geçiriyor.

2020-21 sezonu başında transfer yasağını kaldıran Güneydoğu temsilcisi, istediği sonuçları bir türlü alamadı.

24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak son sırada yer alan Şanlıurfaspor'da, en dikkat çeken olay ise yaşanan teknik direktör değişiklikleri oldu.

EN UZUN SÜRE KALAN CÜNEYT BİÇER OLDU

Sezona Mutlu Yılmaz ile giren Urfa temsilcisi, daha sonra sırasıyla Kemal Kılıç, Tolga Doğantez, Alper Avcı ve Cüneyt Biçer'e takımı emanet etti.

En uzun kalan ise 8 maçla Cüneyt Biçer oldu.