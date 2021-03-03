Euro
8.9517
0.55%
Dolar
7.4233
0.86%
Altın
408.47
-0.41%
Borsa
1.534
0.32%
Bitcoin
372.379
4.22%
EXEN Coin
16.50
-1.37%
8ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 8 C

    Şanlıurfaspor 1 sezonda 5 hoca değiştirdi

    2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Şanlıurfaspor'u, şu ana kadar tam 5 teknik direktör çalıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfaspor 1 sezonda 5 hoca değiştirdi

    2. Lig Beyaz Grup ekibi Şanlıurfaspor, zor günler geçiriyor.

    2020-21 sezonu başında transfer yasağını kaldıran Güneydoğu temsilcisi, istediği sonuçları bir türlü alamadı.

    24 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak son sırada yer alan Şanlıurfaspor'da, en dikkat çeken olay ise yaşanan teknik direktör değişiklikleri oldu.

    EN UZUN SÜRE KALAN CÜNEYT BİÇER OLDU

    Sezona Mutlu Yılmaz ile giren Urfa temsilcisi, daha sonra sırasıyla Kemal Kılıç, Tolga Doğantez, Alper Avcı ve Cüneyt Biçer'e takımı emanet etti.

    En uzun kalan ise 8 maçla Cüneyt Biçer oldu.

    Şanlıurfaspor 1 sezonda 5 hoca değiştirdi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir