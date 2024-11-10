Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni yendi

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1.Lig'in 12. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

11 Nisan Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip Şanlıurfaspor, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

ŞANLIURFASPOR, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 61 ve 70'de Olarenwaju Kayode, 68'de Zan Zuzek kendi kalesine attı. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise Zan Zuzek kaydetti.

Gençlerbirliği'nde 27. dakikada sarı kart gören Mikail Okyar, 57'de ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

HAFTAYA BAŞKENT DERBİSİ VAR

Şanlıurfaspor, bu sonucun ardından puanını 18 yaptı. Gençlerbirliği, 15 puanda kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Boluspor deplasmanına gidecek.