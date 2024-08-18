Şanlıurfaspor ilk yarıdaki golleriyle Ümraniyespor'u yendi

Haber Merkezi
1. Lig'in 2. haftasında Şanlıurfaspor, Ümraniyespor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Reagy Ofosu ve 18. dakikada Tomislav Glumac (KK) ve 90. dakikada Atakan Aybastı atarken Ümraniyespor'un tek sayısını 76. dakikada Mehmet Büyüksayar kaydetti.
ŞANLIURFA'DAN İLK GALİBİYET
Bu sonuçla ikinci hafta sonunda ilk puanlarını alarak 3 puana yükselen Şanlıurfaspor, ligdeki bir sonraki maçında İstanbulspor deplasmanına gidecek.
3 puanda kalan Ümraniyespor ise Ankaragücü'ne konuk olacak.
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