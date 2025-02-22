Şanlıurfaspor - Kocaelispor maçında gol sesi çıkmadı

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1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile lider Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Müsabaka 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

İlk yarıda Şanlıurfaspor, ikinci yarıda Kocaelispor etkin olan taraf olsa da maçta gol sesi çıkmadı.

KOCAELİSPOR, 4 MAÇ ARADAN SONRA PUAN KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, ligde 4 maç aradan sonra puan kaybetti ve 55 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.