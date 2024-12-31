Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı

Haber Merkezi
1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da bir veda yaşandı.
Sarı-yeşilliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdığını duyurdu.
"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze vermiş olduğu katkılar ve emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Gönülaçar, sezon başında Vanspor FK'den transfer edilmişti.
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