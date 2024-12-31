Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı

1. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'da bir veda yaşandı.

Sarı-yeşilliler, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze vermiş olduğu katkılar ve emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.