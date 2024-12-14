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Şanlıurfasporlu Aly Malle'den müthiş gol!

Şanlıurfasporlu Aly Malle'den müthiş gol! 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor'un Pendikspor'u 2-1 yendiği maç harika bir gole sahne oldu. Şanlıurfaspor formasını giyen Aly Malle, dakikalar 36'yı gösterdiğinde ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu.