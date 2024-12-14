Şanlıurfasporlu Aly Malle'den müthiş gol!

1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Şanlıurfaspor oldu.
ŞANLIURFASPOR, EVİNDE KAZANDI
Pendikspor'un golünü 27. dakikada Hasan Kılıç kaydetti.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren goller ise 36. dakikada Aly Malle ve 85. dakikada Miraç Acer'den geldi.
Ligde 3 maçtır mağlup olan Şanlıurfa, bu galibiyet ile birlikte kötü seriye son verdi.
PENDİKSPOR, 22 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor 21 puana ulaştı. Pendikspor ise 22 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Pendikspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
MALLE'NİN GOLÜ MAÇA DAMGA VURDU
Karşılaşmaya ev sahibi ekipte Aly Malle'nin attığı gol ise damga vurdu.
Malle, mücadelenin 36. dakikasında uzaklardan ayak içiyle yaptığı vuruşta ağları buldu.
Herkesin ağzını açık bırakan gol için yayıncı kuruluş spikeri, "Şiir yazdı ayak içiyle köşeye, şiir!" ifadelerini kullandı.
Futbolseverleri hayretler içinde bırakan golün ardından Malle büyük sevinç yaşadı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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