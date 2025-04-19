Şanlıurfaspor, Pendikspor'u mağlup etti

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1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Pendikspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Şanlıurfaspor oldu.

ŞANLIURFASPOR, DEPLASMANDA KAZANDI

Şanlıurfaspor'un golleri 15. dakikada Okyere Wriedt ve 88. dakikada Uchenna Ogundu'dan gelirken Pendikspor'un çabaları puan almak için yeterli olmadı.

PENDİKSPOR, ART ARDA 2. KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor, 2 maç aradan sonra galip gelerek puanını 40'a yükseltti.

Pendikspor ise üst üste 2. kez sahadan mağlup ayrılarak 45 puanda kaldı.