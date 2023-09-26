Şanlıurfaspor, Zafer Turan'la yollarını ayırdı

İHA

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan dönemi sona erdi.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Teknik Direktörümüz Zafer Turan, Yönetim Kurulumuz ile yaptığı görüşme sonrasında izin isteyerek takımdan ayrılmak istediğini iletmiştir. Talebin Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmesi sonrası karşılıklı anlaşılarak Teknik Direktörümüz Zafer Turan görevinden ayrılmış ve takımımızın başına Teknik Sorumlu olarak Efe İnanç getirilmiştir.

Teknik Direktörümüz Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.