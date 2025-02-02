Şanlıurfaspor'a İstanbulspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.
ŞANLIURFASPOR, PUANINI 28 YAPTI
Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.
1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
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