Şanlıurfaspor'a İstanbulspor karşısında tek gol yetti
Haber Merkezi

1.Lig'in 22. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Amar Begic kaydetti.

ŞANLIURFASPOR, PUANINI 28 YAPTI

Şanlurfaspor, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. İstanbulspor, 33 puanda kaldı.

1. Lig'in gelecek haftasında İstanbulspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Bandırmaspor deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor