Şanlıurfaspor'da futbolcuların protestosu devam ediyor

AA & Ensonhaber

1. Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Cihat Arslan yönetimindeki Şanlıurfaspor'da kriz bir türlü aşılamıyor.

Geçtiğimiz gün yapılan idmana verilmeyen maaşları ve ödemeler nedeniyle katılmayan futbolcular, protestolarını sürdürerek bugün yapılan çalışmalarda da yer almadı.

"Takımımız antrenmanlara çıkmamıştır"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takımımız bugün de alacaklarını alamadıklarını gerekçe göstererek sabah ve akşam yapılması gereken antrenmanlara çıkmamıştır. Ayrıca yönetim kurulumuz ödeme konusunda herhangi bir sonuca ulaşamamış ve kendilerine şehrin büyükleri tarafından verilen sözler tutulmamıştır.