Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı

Haber Merkezi
1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz.
6 MAÇA ÇIKTI
Şanlıurfaspor'un başına 15 Şubat tarihinde gelen 68 yaşındaki teknik adam, 6 resmi maça çıktı.
Kemal Kılıç, bu maçlarda 1.00 puan ortalaması tutturdu.
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