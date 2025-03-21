Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı

1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor'da, teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz.