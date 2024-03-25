Şanlıurfaspor'da kriz! Futbolcular idmana katılmadı

AA & Ensonhaber

1. Lig'de geride kalan 27 hafta sonunda topladığı 27 puanla 14. basamakta yer alan Şanlıurfaspor'da kriz yaşanıyor.

Cihat Arslan yönetimindeki sarı-yeşilli takımda futbolcular yapılan son idmana maaşlarını almadığı gerekçesiyle katılmadı.

Taraftarlardan özür dilendi

Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Takımımız bugün yapılacak antrenmana, maaş ve gereken ödemelerini alamadıkları gerekçesi ile çıkmamış ve bundan sonrada çıkmama kararı almış bulunmaktadır.