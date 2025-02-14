Haber Merkezi
1.Lig'in 24. hafta maçında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu.
11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Sakaryaspor 1-0 kazandı.
Bu maçın ardından ise Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi. Sarı-yeşilliler, deneyimli teknik adam ile yollarını ayırdığını duyurdu.
"VERDİKLERİ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Teknik direktörümüz Sait Karafırtınalar ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ederiz.
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