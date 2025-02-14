Haber Merkezi

1.Lig'in 24. hafta maçında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk oldu.

11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Sakaryaspor 1-0 kazandı.

Bu maçın ardından ise Şanlıurfaspor'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi. Sarı-yeşilliler, deneyimli teknik adam ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"VERDİKLERİ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: