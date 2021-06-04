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    Şansal Büyüka: Fatih Terim Florya'ya dönecek

    Şansal Büyüka: Fatih Terim Florya'ya dönecek

    Milliyet Gazetesi yazarlarından Şansal Büyüka, Fatih Terim'in seçimin ardından Florya'ya geri döneceğini belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 11:58
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    Seçim gündemiyle sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi sona ermişti. Tecrübeli hocanın, sarı-kırmızılılardaki geleceği, 19 Haziran'daki seçimin ardından netleşecek.

    Başkan Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece Fatih Terim'le asla sözleşme uzatmam" demesi üzerine mevcut yönetim, Terim'in bugün bitecek kontratının artı 3 yıllık opsiyonunu devreye sokmadı, tecrübeli hocayla da görüşmedi.

    Cengiz ve yönetimle yaşadığı sorunlara rağmen "Galatasaray taraftarına verilmiş bir sözüm var." diyen Terim, görev süresi bitene kadar hem A takım hem de altyapıyla ilgili Florya'daki mesaisine devam etti.

    Şansal Büyüka: Fatih Terim Florya ya dönecek #1

    "TERİM'İN BAVULU FLORYA'YA DÖNER"

    Şansal Büyüka, Galatasaray'da Fatih Terim döneminin devam edeceğini kaydetti. Şansal Büyüka, Milliyet'teki yazısında, "Gazetelerde, 'Fatih Terim, Florya'da bavulunu topladı' haberini okudum. Alışkın değiliz böyle haberlere; açıkçası garipsedim. Bizim bildiğimiz başkanlar gider, Fatih Hoca kalır. Bugüne kadar böyle gördük. Böyle yaşadık. Meraklanmayın, olacak belli. Fatih Terim'in giden bavulu 10-15 günde Florya'ya geri döner. Fermuarı bile açılmadan." ifadelerine yer verdi.

    Şansal Büyüka: Fatih Terim Florya ya dönecek #2

    TERİM'İN RAPORU: 14 HAZİRAN'DA GELİN

    Şampiyonlar Ligi için 3 ön eleme oynayacak sarı-kırmızılılar, 20-21 Temmuz'daki ilk maç öncesinde 14 Haziran'da Florya'da toplanmak için sözleşti.

    Fatih Terim, Süper Lig başlayana kadarki kamp ve antrenman programını A'dan Z'ye saat saat hazırladı.

    Pandemi koşullarında Avrupa'da kamp mümkün gözükmüyor ve geçen sezon olduğu gibi sar-kırmızılı takım Florya'da sezona hazırlanacak. Futbol A Takımı 14 Haziran'da Florya'da toplanırsa, altyapıdan hocalar idmanları yönetecek.

    Şansal Büyüka: Fatih Terim Florya ya dönecek #3

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