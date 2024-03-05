Şansal Büyüka: Fenerbahçe lehine penaltı verilince Riva'da terör estiriliyor Ünlü gazeteci Şansal Büyüka, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifasının perde arkasını anlattı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de sezonun 27. haftasına ilişkin VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

Kayıtların açıklanmasının ardından hakemlerin kritik konuşmaları, futbol dünyasının gündemine oturdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.

VAR yöneticisi neden istifa etti?

343 Digital YouTube kanalında yayınlanan "Şansal Abi" programında, VAR’dan TFF yöneticisi Tolga Özkalfa’nın istifasının perde arkasını anlatan Şansal Büyüka, şunları söyledi:

Ben bunu merak ettim, biraz araştırdım. Gazetelerin, televizyonların, internet sitelerinin de bu işin üstüne gitmemesine biraz şaşırdım. Çünkü bu kadar gündemimizde VAR konuluşurken, manşetlerden hiç inmezken, 2 dönemdir VAR’dan sorumlu bir TFF üyesinin istifası önemli olmalı.

"Disiplin cezası verilsin istedi"

Duyduklarım şu: 12 tane VAR hakeminin 6sı, bir kulüp tarafından ambargolu diye duydum. Duyduklarımın yanlış olma şansı yok. Oradan sıkıntı çekiyormuş. İkincisi; Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında son dakika penaltısı oldu, çok tartışıldı. Federasyonu yönetenlerden biri, en tepedekilerden, hakem için disiplin soruşturması açalım demiş. Tolga Özkalfa da 'Ne disiplin soruşturması, doğru verdiyse sorun yok. Yanlış verdiyse hakem hatasına girer. Nereden çıktı disiplin soruşturması? Hakem utanç verici bir şey mi yaptı, yüz kızartıcı bir suç mu işledi? Niye disiplin cezası veriyoruz, olsa olsa hakem hatasından ceza alır' diyor.

"Riva'da terör estiriyor"

Üçüncüsü, Kasımpaşa maçında verilen penaltı yüzünden TFF’nin en güçlü üyelerinden biri, 2 gün Riva’da terör estiriyor. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Kulüpçülük, kulüp tutma, kulüp kayırma TFF’nin iliğine, kemiğine işlemiş artık. Adam da istifayı basmış gitmiş."

"VAR kayıtları kendi kendini ifşa etti, ihbar etti"

VAR kayıtlarının yayınlanmasının ardından, VAR hakemlerinin maçtaki hakeme olan etkisini eleştiren Büyüka, "VAR kayıtları büyük bir şeyi ortaya çıkardı, kendi kendini ifşa etti, ihbar etti. Biz sadece VAR çağırıyor, uyarıyor karışmıyor sanıyorduk. VAR hakemi direkt etkiliyor. Sanki sahadaki hakem kukla, maçı VAR’dakiler yönetiyor. Hakemi çağırıyor 'Bak kola vuruyor bu oluyor' diyor. Hakemler de ona uyuyor, hakemler misafir sanatçı gibi. Sahada başarılı olamadığı için VAR’a verilmiş, 3. sınıf hakem, ama 3. sınıf hakemler 1. sınıf hakemi yönetiyor." diye konuştu.