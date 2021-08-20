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    Şansal Büyüka: Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği kötü

    Şansal Büyüka: Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği kötü

    Spor medyasının önemli isimlerinden biri olan Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı maçtaki kısıtlı yedek kulübesini eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 10:18
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    Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı Avrupa Ligi play-off karşılaşmasını değerlendirdi.

    "FENERBAHÇE'NİN FUTBOL AKLI DEĞİŞMELİ"

    "Fenerbahçe kulübünün futbol aklı kimse, Sayın Başkan Ali Koç mu, adı hiç eksik olmayan Rogon manajerlik şirketi ya da bir başkası mı bilemem… Bildiğim şu; Fenerbahçe bu futbol aklını, hemen, hiç zaman yitirmeden, şimdi terk etmeli… İşin gerçeği şu; bu futbol aklı, Fenerbahçe’yi başarıya götüremedi, götüremez… Bu futbol aklı, bu transfer anlayışı devam edecekse; güçlü bir Fenerbahçe’yi, taraftarı mutlu edecek takımı görmek hayal olur..."

    Şansal Büyüka: Fenerbahçe nin kadro mühendisliği kötü #1

    "6 YEDEKTEN 2'Sİ KALECİ"

    "Pereira halen Samatta’nın özgüven kazanmasını bekliyor… Maçı anlatan sevgili Melih Gümüşbıçak’ın yalancısıyım; Fenerbahçe kulübesinde 6 yedek oyuncu, 2’si kaleci… İsteseniz bile 5 oyuncu değiştirme şansınız yok… Böyle kadro mühendisliği mi olur… Sakın sakatlar, kontenjan, para sıkıntısı, UEFA - TFF falan demeyin… Bunların hepsini sezon başı hesaplayıp, planlayıp, uygulayacaksınız…"

    YEDEK KULÜBESİNDE BÜYÜK SIKINTI

    Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde kaleciler Berke ve Ertuğrul'un yanı sıra sadece Ferdi, Muhammed, Sangare ve Arda bulunuyordu.

    Şansal Büyüka: Fenerbahçe nin kadro mühendisliği kötü #2

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