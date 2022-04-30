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    Şansal Büyüka: İsmail Kartal'la devam edilir

    Şansal Büyüka: İsmail Kartal'la devam edilir

    Ünlü gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin hoca adayları hakkında konuştu. İsmail Kartal'la devam edileceğini söyleyen Büyüka tecrübeli hocanın futbolcularla uyum yakaladığını da aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 13:03
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    Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçı değerlendirdi ve sarı-lacivertlilerdeki teknik direktör gündemine değindi.

    Milliyet'teki köşesinde yazan Büyüka, "Koca bir hafta gazete manşetlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Portekizli ünlü hoca Jorge Jesus‘un Lizbon’da buluşma haberleri vardı… Medyada bu buluşmanın fotoğrafını da yayımlandı… Haber yalan - dolan değildi, Başkan Ali Koç’un da alternatif hoca arayışları doğaldı… Ancak buluşmanın, medyada patlaması iş başındaki hoca için sıkıntı yaratabilir, güven ve moral duygularının temeline dinamit koyabilirdi…" ifadelerini kullandı.

    Şansal Büyüka: İsmail Kartal la devam edilir #1

    "İsmail Kartal'la devam eder"

    "Gaziantep maçında gördük ki, İsmail Kartal "tam konsantrasyon" işinin başında… Futbolculara baktık, hırsları, istekleri son derece iyi… Hoca - futbolcu arasında gözle görünür bir uyum var…

    Belli ki hocadan futbolculara; saha dışı gelişmelerden saha içinde etkilenen yok. Aklın yolu bir… Ali Başkan dolaşır, Jorge Jesus dahil çeşitli hocalarla görüşür, son noktada İsmail Kartal ile devam eder… Doğrusu da bu… "Son noktada" dememin nedeni, Ali Başkan’ın her kararı son noktada veriyor olmasından..."


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