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- Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun
Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun
Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, bugünkü yazısında Şenol Güneş'in, yeni sezon için Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 12.01.2022 - 10:12
- Güncelleme : 12.01.2022 - 10:45
Sergen Yalçın, Vitor Pereira ve Fatih Terim'in ayrılmasıyla spor gündemi oldukça ilginç bir hal aldı.
Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, takımı Önder Karaveli'ye emanet eden siyah-beyazlıların yeni sezon için düşündüğü teknik adamın Şenol Güneş olduğunu belirtti.
"YENİ SEZONDA TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"
Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki köşesinde, Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği kısım şu şekilde:
"Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz."
2 ŞAMPİYONLUK KAZANDI
Deneyimli teknik adam, daha önce Beşiktaş'ın başında 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanmış, ardından A Milli Takım ile anlaşmıştı.