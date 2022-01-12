Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun

Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, bugünkü yazısında Şenol Güneş'in, yeni sezon için Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu.

Sergen Yalçın, Vitor Pereira ve Fatih Terim'in ayrılmasıyla spor gündemi oldukça ilginç bir hal aldı.

Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, takımı Önder Karaveli'ye emanet eden siyah-beyazlıların yeni sezon için düşündüğü teknik adamın Şenol Güneş olduğunu belirtti.

"YENİ SEZONDA TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"

Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki köşesinde, Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği kısım şu şekilde:

"Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz."





2 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Deneyimli teknik adam, daha önce Beşiktaş'ın başında 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanmış, ardından A Milli Takım ile anlaşmıştı.