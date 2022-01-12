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    Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun

    Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun

    Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, bugünkü yazısında Şenol Güneş'in, yeni sezon için Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 10:12
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 10:45
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    Sergen Yalçın, Vitor Pereira ve Fatih Terim'in ayrılmasıyla spor gündemi oldukça ilginç bir hal aldı.

    Ünlü spor yazarı Şansal Büyüka, takımı Önder Karaveli'ye emanet eden siyah-beyazlıların yeni sezon için düşündüğü teknik adamın Şenol Güneş olduğunu belirtti.

    Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş a hayırlı olsun #1

    "YENİ SEZONDA TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"

    Şansal Büyüka'nın Milliyet'teki köşesinde, Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği kısım şu şekilde:

    "Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz."

    Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş a hayırlı olsun #2

    2 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

    Deneyimli teknik adam, daha önce Beşiktaş'ın başında 2 kez Süper Lig şampiyonluğu kazanmış, ardından A Milli Takım ile anlaşmıştı.

    Şansal Büyüka: Şenol Güneş, Beşiktaş a hayırlı olsun #3


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