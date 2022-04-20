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    Şansal Büyüka: Yayın krizi çözüldü

    Şansal Büyüka: Yayın krizi çözüldü

    Süper Lig'de uzun süredir belirsizliğini koruyan yayın ihalesi sorunu çözüme ulaşıyor. Şansal Büyüka, 150 milyon dolar teklif yapan Digitürk'ün yayın haklarını aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 09:15
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    Duayen yazar Şansal Büyüka, yeni dönemde Süper Lig yayın haklarının yine Digitürk'te olacağını duyurdu.

    Milliyet'teki köşesinde açıklama yapan Büyüka, "Karar bugün-yarın açıklanır. Ancak bir önceki dönemde 350 milyon dolar olan yayın bedeli, bu defa yaklaşık 150 milyon dolar civarında olacak." ifadesini kullandı.

    Şansal Büyüka: Yayın krizi çözüldü #1

    Anadolu kulüpleri olumsuz etkilenebilir

    Uzun süredir çözülemeyen yayın ihalesi sorununun çözülmesi kulüpleri biraz olsun rahatlatacak olsa da gelirin düşmesi elbetteki bazı sorunları beraberinde getirecek.

    Tek geliri yayın hakları olan Anadolu kulüplerini gelecek dönemde daha da zorlu bir süreç bekliyor.

    Şansal Büyüka: Yayın krizi çözüldü #2


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