Şansal Büyüka'dan Ali Koç'a eleştiri

Ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka, Ali Koç döneminde yapılan hataların sürekli tekrarlanmasını yazdığı köşe yazısıyla eleştirdi. Başarılı gazeteci, yapılabilecekleri de sıraladı.

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe 'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Büyüka, sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, başkan Ali Koç'a seslendi.

"OTORİTESİ TARTIŞILMAZ BİR HOCA İLE ANLAŞILMAK ZORUNDA"

"Fenerbahçe bu kadar sıkça 'kriz hocaları-nöbetçi hocalarla' yönetilemez." diyen ünlü yorumcu, "Futbolcular hocanın birkaç maçlık ya da birkaç aylık olduğunu herkesten iyi biliyorlar, dikkate bile almıyorlar. Fenerbahçe’ye gelen bir oyuncu, ne kadar parlak bir süreçten gelirse gelsin, niye sürekli hep geriye gidiyor? Fenerbahçe aldığı bir oyuncuyu niye ileri taşıyamıyor? Hadi ondan vazgeçtim, mevcut halini niye koruyamıyor?

Otoritesi tartışılmaz bir hoca ile anlaşılmak zorunda... Emekliliğe dayanmış değil, genç, hırslı, takım üstünde otorite kuracak, sahadaki oyuna imzasını atacak, futbolcuları hizaya sokacak ve dediğini yaptıracak bir hocaya...

Fenerbahçe’yi ikinci sınıf kaleciler, üçüncü sınıf golcüler temsil edemez. O büyüklüğü taşıyamaz. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için süper bir kaleciye, biri mutlaka 25 gol ortalamasını bulacak çok iyi iki santrfora ihtiyacı var. Kanatsız kuşlar gibi çırpınan santrforlarla ancak bu kadar olur."





"UEFA KRİTERLERİ BAHANE DEĞİL"

Milliyet'teki köşesinde, Ali Koç'un yanıldığını kabul etmesine rağmen doğru adım atmadığını savunan Büyüka, "Ali Koç çabuk karar verecek. Bir futbolcu için bir ay, bir hocayı almak için üç ay zaman harcamayacak. Hem yanlış yaptığını söyleyip, hem aynı yanlışa devam etmeyecek. UEFA kriterlerini falan artık bahane olmaktan çıkaracak.

Başkan, yanlışını kabul ediyor, buna rağmen doğru adımı bir türlü atmıyor. Bu kadar dünya görüşü, bu kadar geniş bir çevre, sınırsız bir güç, inanılmaz ve katıksız bir Fenerbahçe sevgisi... Buna rağmen, Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe, tarihinin en acılı, en başarısız, en ızdıraplı günlerini yaşıyor.

"SİZE YAZIK, FENERBAHÇE'YE YAZIK"

Sayın Başkan, size yazık, Fenerbahçe’ye yazık... Bari dört yıllık geçmişten ders alın. İnadı, gururu, 'Ben bilirim” efelenmesini bırakın. Madem “yanıldım” diyorsunuz, hemen bugün, bir gün bile geç kalmadan, ilk doğru adımı atın. Size doğru adımı attıracak insanların uyarılarını dikkate alın. Yandaşları yanınızdan uzaklaştırın. Adınıza, gücünüze ve Fenerbahçe’ye yakışır şekilde büyük oynamaya başlayın."