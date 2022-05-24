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    Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı açıklaması

    Haziranda yeni TFF Başkanı belli olacak. Duayen spor yazarı Şansal Büyüka da bugünkü köşe yazısında yeni Federasyon başkanının Mehmet Büyükekşi olacağını söyledi.
    • 24.05.2022 - 09:28
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    Şansal Büyüka'dan TFF Başkanı açıklaması

    Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, haziran ayında yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkan seçileceğini iddia etti.

    Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanı olacağını söyleyen Büyüka, "TFF'nin haziran ayında yapılacak genel kurulunda, Mehmet Büyükekşi çok büyük bir ihtimalle başkan seçilecek. Hayırlı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Ama biz yine de "Hayırlı olsun" diyelim." ifadelerini kullandı.

    Şansal Büyüka dan TFF Başkanı açıklaması #1

    "MHK ve Tahkim Kurulu değişmeyecek"

    Büyüka yazısının devamında, "Mehmet Büyükekşi, TİM'in ve daha sonra Gaziantep olan Gazişehir Kulübü'nün eski başkanı... Mevcut konjonktürün öne çıkardığı bir isim... "İyi insan" diyorlar. İnsan profili o kadar bozuldu ki, zaten "iyi" olması gereken insan için, artık "iyi" olmak, özellik olarak söylenmeye başlandı. Yeni yasaya göre zaten Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu hiç değişmeden görevine devam edecek." dedi.

    Şansal Büyüka dan TFF Başkanı açıklaması #2

    "Bizim kulüplere müstehak"

    Aday çıkarılmadığının altını çizen ünlü spor yorumcusu sözlerini, "Böyle bir TFF yapısından Türk futboluna hayır gelir mi? Hayır gelmez... Hatta daha kötü olur, daha iyi olmaz. Ama bizim kulüplere müstahak... Gelene "ağam", gidene "paşam" derseniz, özgür iradenizle bir başkan adayı bile belirleyemezseniz, daha çoookk sürünürsünüz." diyeek noktaladı.


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