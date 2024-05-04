Santiago Bernabeu tribünleri Arda Güler'i ayakta alkışladı

LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Mauricio Pellegrino'nun yönetimindeki Cadiz'i 3-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Arda Güler ilk 11 başladı
Karşılaşma öncesi teknik direktör Carlo Ancelotti Arda Güler'in ilk 11'de başlayacağını açıklarken bu açıklama Türk futbolseverleri de oldukça heyecanlandırmıştı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler henüz karşılaşmanın ilk dakikalarında harika işlere imza atmaya başladı.
Art arda çalımlar
Maçın 4. dakikasında orta sahada topla buluşan Güler, rakipleri bir bir çalımlarken büyük alkış topladı ve sosyal medyada da gündem oldu.
Karşılaşmanın 20. dakikasında bu kez sağ tarafta topla buluşan milli yıldız harika bir vücut çalımıyla iki rakibini birden oyundan düşürmeyi başardı ve Santiago Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırmayı başardı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Tüm tribünler alkışladı
65. dakikada oyundan çıkan genç futbolcu, Santiago Bernebau tribünleri tarafından alkışlandı.
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