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    Sao Paulo'dan Alex de Souza'ya teklif

    Sao Paulo'dan Alex de Souza'ya teklif

    Teknik direktörlük yapmak istediğini açıklayan Alex de Souza'ya, ilk teklif Brezilya'dan geldi. Sao Paulo, U20 takımını 43 yaşındaki futbol adamına emanet etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 09:38
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    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlüğe hazırlanıyor...

    Bir süre önce hocalık yapmak istediğini açıklayan Alex, Brezilya'dan teklif aldı.

    TEKLİF 2 YILLIK

    Globo'nun haberine göre Sao Paulo'nun U20 takımı için 2 yıllık sözleşme önerdiği 43 yaşındaki futbol adamı, anlaşmayı kabul ederse nisan ayında çalışmaya başlayacak.

    Sao Paulo'da U20 takımını uzun süre çalıştıran Orlando Ribeiro, kulüpte geçirdiği 11 yılın ardından şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

    CRESPO ÇALIŞTIRIYOR

    Sao Paulo'nun teknik direktörlüğünü ise Arjantinli efsane Hernan Crespo yapıyor.

    Sao Paulo dan Alex de Souza ya teklif #1

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