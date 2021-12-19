Saracchi'nin sözleşmesi feshedildi

RB Leipzig, 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek River Plate'den kadrosuna kattığı ancak düzenli forma şansı bulamayan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesini sonlandıma kararı aldı.

RB Leipzig, Galatasaray'da kiralık oynayan ancak daha sonra kulübüne dönen Marcelo Saracch'nin sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

2018-19 sezon başında Alman ekibinin 12 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Urguaylı sol bek, 2020-21'de Galatasaray'da kiralık oynadı.

2023 sonuna kadar RB Leipzig'le sözleşmesi bulunan Saracchi'nin sözleşmesi 31 Aralık'ta feshedilecek.

ÇARAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Sarı Kırmızılılar'ın formasını 41 kez giyen Marcelo Saracchi'nin, Temmuz ayında RB Leipzig'in Montpellier ile oynadığı hazırlık maçında çapraz bağları kopmuş ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

23 yaşındaku oyuncu, Ocak 2020'den Haziran 2021'e kadar 1.5 yıl Galatasaray forması giymişti.