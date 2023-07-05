Sardar Azmoun: Fenerbahçe'yi çok seviyorum Bayer Leverkusen'in başarılı futbolcusu Sardar Azmoun yaptığı açıklamada, Fenerbahçeli olduğunu ancak Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamaya sıcak baktığını duyurdu.

Bayer Leverkusen'in İranlı oyuncusu Sardar Azmoun, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

Küçüklüğünde Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklayan 28 yaşındaki Azmoun, şartlar uygun olursa her takıma gidebileceğini ifade etti.

İşte Sardar Azmoun'un sözleri...

İranlıyım ve bu sayede iyi Türkçe konuşuyorum. Türk dizileri de izliyorum. Bu sayede Türkçem iyi.



Bayer Leverkusen olarak sezon iyi geçti, iyi ve genç bir kadromuz var. Avrupa'da yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim. Başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik. Final bile oynayabilirdik. Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil, baba gibi yaklaştı. Yardımcılarıyla birlikte çok iyi iş çıkardı.

"Türkiye'den teklif aldım"

Ben bu sezon Türkiye'den teklif aldım. İsmini vermek istemiyorum ama büyük bir takımdı. Türk kültürünü çok seviyorum. Türkiye Süper Ligi'nde oynamayı çok seviyorum ama bu transfer gerçkleşmedi. Bir imza atmadan transfer gerçekleşmez.

"Fenerbahçe'yi çok seviyorum"

Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu başka bir sevgi. Real M"adrid'i sevmem başka bir İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez. En iyi motivasyonu sağlayacağım yerde oynamak isterim. Kariyerim için en iyisini yapmak istemiyorum. Motivasyona sahip olacağım bir yerde oynamak isterim. Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş'ta oynamayı herkes ister. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok severim ama kariyerim için doğru olanı yapmak istiyorum

"Ali Koç'la arkadaşım"

Futbolda her şey mümkün. Biz profesyonel futbolcuların. Önce şartları görmek isteriz. Şartlar müsait olursa herşeyi yapabiliriz. Suudi Arabistan Ligi de olabilir, farklı bir yer de. Şu anda Leverkusen ile kontratım var. Neler olacağını göreceğiz. Ali Koç'la arkadaşlık ilişkim var. Arkadaşlıkla profesyonellik farklı işler. Sadece Fenerbahçe'de değil Türkiye'de futbol oynamak çok iyi olurdu.

"Onun için en iyi şeyler olur umarım"