Sarı kart gören Sofiane Feghouli, Galatasaray maçında yok Süper Lig'in 335. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Kırmızı kart gören Feghouli, Galatasaray maçında oynamayacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 335. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekibin golleri 3. dakikada Carlos Mane, 64. dakikada ise Boa Morte kaydetti. Karagümrük'ün gollerini 51. dakikada Sofiane Feghouli, 60. dakikada ise Markao attı.

Galatasaray maçında yok

Karagümrük'te kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bu sonuçla birlikte puanını 41 yapan Kayserispor, ligde kalma yolunda çok kritik bir puan aldı. 37 puana yükselen Karagümrük tehlike bölgesinde kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Galatasaray ile oynayacak. Kayserispor ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.