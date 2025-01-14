Şarkıcı Fettah Can'dan Jose Mourinho'ya küfürlü isyan!

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın 25. saniyesinde Pedrinho'nun golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 14. dakikada Mert Müldür ve 24. dakikada Çağlar Söyüncü'nün golleriyle öne geçti. Konyaspor, 45. dakikada Blaz Kramer'in golüyle skoru 2-2 yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başlayan ve 61. dakikada Dusan Tadic'in golüyle 3-2 öne geçen Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrıldı.

FETTAH CAN, MOURINHO'YU HEDEF ALDI

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe taraftarı Fettah Can'dan olay bir tepki geldi.

Şarkıcı Fettah Can, maç sonrasında sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'yu istifaya davet etti.

Mourinho'ya küfürlü ifadelerle yüklenen Can'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem yarattı.

Can, "Mourinho, s... git bu takımdan! Yeter ulan, yeter!" ifadelerini kullandı.

"HEMEN İSTİFA ETSİN"

Boş Bardak şarkısıyla çıkış yapan 49 yaşındaki sanatçı, daha sonra ise şu paylaşımı yaptı:

Fenerbahçeyi bu aşağılık futbola mahkum eden kim varsa hemen istifa etsin. Yazık valla yazık.

"MOURINHO VALİZİNİ TOPLA VE GİT"

Fettah Can, daha sonra ise yaptığı küfürlü paylaşımı sildiğini belirtti ve şunları dedi: