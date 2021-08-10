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    Sarper Çağlar Turgutluspor'da

    TFF 2’nci Lig’de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, Galatasaray’dan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Sarper Çağlar’ı 1 yıllığına kiraladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 13:18
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    Sarper Çağlar Turgutluspor'da

    Turgutluspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Sarper Çağlar, resmi sözleşmeye imza atarken formayı giyip poz verdi.

    İmza törenine kulüp adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı.

    "ÜSTÜME DÜŞENİ YAPACAĞIM"

    İmza töreni sonrası konuşan Sarper Çağlar, "Hedefleri olan bir kulübe geldim. Burada olduğum için mutluyum. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım. Takım arkadaşlarım ve ağabeylerimle birlikte Turgutluspor’un başarısı için görev verildiğinde üstüme düşeni yapacağım." dedi.

    Tolga Seymen ise Sarper’in genç, başarıya aç, enerjik bir futbolcu olduğunu söyledi.

    Sarper Çağlar Turgutluspor da #1

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