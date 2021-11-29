Sarper Cengiz: Babam için canımı verirdim

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in vefatının ardından hastanede açıklamalarda bulunan oğlu Sarper Cengiz, "Keşke elden fazlası gelse, canımı feda etmeye hazırdım" dedi.

Eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in vefatının ardından Cengiz Ailesi’nin yakınları taziye için hastaneye geldi. Taziyeye gelenler arasında Eski Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Eski Galatasaray Başkan Yardımcı Yusuf Günay ve eski yöneticiler yer aldı.

Merhum Mustafa Cengiz’in oğlu Sarper Cengiz, sadece babasını değil, rehberini de kaybettiğini söyleyerek, ”Hayatta her şeyi açık ve net konuşabildiğim, danışabildiğim, yol göstericimi kaybettim. Keşke elden daha fazlası gelseydi. Sürece başladığımızdan beri yaklaşık 17-18 aydır olan bu süreç müthiş bir mücadeleyle geçti.

“MÜTHİŞ DİRAYETLİ DAVRANDI”

Müthiş dirayetli davrandı. Tabiri caizse baba bir dağ. Nasıl bir evlada hastalık süreci yaşatılır, ona da hazırladı beni. Keşke elden fazlası gelse, canımı feda etmeye hazırdım. Ama buraya kadarmış. Saat 17.30’dan beri bir süreç içerisindeyiz. Bu sürede arayan soran bazı açamadığım telefonlar var, herkesten özür diliyorum. O insanların dualarını ve başsağlığı dileklerini ailece hissettiğimizi bilmenizi rica ederim.

Başımız sağ olsun Türk milletinin Galatasaray camiasının, sevenlerin. Ben babamı hiç unutmayacağım, unutamam. Benim kahramanımdı ama onu öyle gören Anadolu’dan gelen Gaziantep’in Nizip ilçesinden çıkıp bana göre muazzam bir o bölgeye de gençlere de bir heyecan katacak bir başarı hikayesi. Mekanı cennet olsun. Allah hepimize sabırlar versin.” diye konuştu.