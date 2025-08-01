Saul Niguez'den Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen ve Brezilya ekibi Flamengo'nun yolunu tutan Saul Niguez, önemli açıklamalara imza attı.

İspanyol devi Atletico Madrid'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili takıma gitmeme nedenini duyurdu.

"DURUM KARMAŞIKTI"

Niguez, şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un teklifi Flamengo'nun teklifinden finansal olarak daha iyiydi. Ama durum karmaşıktı. Eşim hamileydi ve tek başıma gitmek zorunda kalacaktım. Sonunda ailemle birlikte farklı bir yol izlemeye karar verdik. Filipe Luis'in burada yedek kulübesinde olması, buraya gelmemde büyük bir etkendi. Onun varlığı benim için önemliydi.