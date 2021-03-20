Savunma hataları Muslera'yı da etkiledi

Savunma hataları Muslera'yı da etkiledi

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera son maçlarda kalesine gelen şutlarda çaresiz kaldı. Uruguaylı kaleci kalesine gelen son 14 şutun 8'inin gol olmasına engel olamadı.

Geçtiğimiz sezon Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera mükemmel dönüşünün ardından savunma hatalarının da üst üste gelmesiyle istatistiki anlamda büyük bir düşüş yaşıyor.

Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisinde kalesine gelen 30 şutun sadece 3'ünde gol yiyen Muslera son 3 maçta ise savunmadaki büyük hataların ardından bu güzel grafiği koruyamadı.

14 ŞUTTAN 8'İ GOL OLDU

Sivas maçında 4 şuttan 2'si, Ankaragücü karşısında ise rakibin 3 vuruşundan 2'sinde top ağlarla buluştu. 3-0 kazanılan Kayseri maçında ise çerçeveyi bulan tek şutu Muslera kurtardı. Dün de Uruguaylı file bekçisinin kalesini gelen 6 şutun 4'ünde top filelere gitti.

14 şutta 8 golü kalesinde gören tecrübeli kalecinin savunmadaki hatalar üzerine oldukça moralsiz olduğu öğrenildi.