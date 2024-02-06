Scoutların gözdesi Barış Alper Yılmaz! Performansıyla göz dolduruyor Avrupa takımlarının yakından izlediği Barış Alper Yılmaz, futboluyla göz doldururken, sarı-kırmızılı takım için de büyük bir gelir kaynağı olacağa benziyor.

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Tarihler Temmuz 2021'i gösterdiğinde Keçiörengücü'nden Galatasaray'a gelen kimsenin pek tanımadığı bir çocuk vardı. Bonservisine de 2.1 milyon euro ödenmişti.

O pek bilinmeyen ve tanınmayan genç önce Fatih Terim ile sahalara çıktı. Okan Buruk döneminde ise 'joker' özelliğini kazandı. Kanatların yanı sıra milli takımda Montella'nın yokluktan forvet oynattığı Barış Alper Yılmaz, sol bek yokuluğunda da o görevi üstlendi ve başarılı da oldu.

İtalyanlar izliyor

Sezona yedek giren sonrasında formayı kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Lazio başta olmak üzere özellikle İtalyanlar yakın takipte.

EURO 2024'ü düşünen yönetim piyasa değeri 7.5 milyon euroları bulan genç jokerden çok daha fazlasını bekliyor.

36 maçta 8 gole katkı

Barış Alper, bu sezon dört ayrı kulvarda 36 maçta süre alıp 3 gol attı, 5 asist yaptı.