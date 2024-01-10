Sebastian Szymanski: Bu şekilde devam etmek istiyoruz Fenerbahçe’nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, Konyaspor maçında 1 gol, 2 asist yaparak 3 gole katkı sağladı. Szymanski, karşılaşmanın ardından ise "Galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 7-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Sebastian Szymanski, performansıyla göz kamaştırdı.

Dzeko ve Mert Müldür’ün gollerinde asist yapan Szymanski, 44. dakikada fileleri havalandırdı.

Skor katkısını sürdürdü

24 yaşındaki ligde 9. golüne ulaşırken, asist sayısını da 7’e yükseltti. Szymanski, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Mücadeleye 11’de başlayan Szymanski, 46. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

"Bu şekilde devam etmek istiyoruz"

Szymanski, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Farklı skora rağmen yedikleri gole değinen Szymanski, şunları dedi:

Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok iyi bir 3 puan aldık. Mutlu olabiliriz ama 1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz.

"Hızlı ve güçlü oynadık"

3 günde bir maç oynamanın güzel bir şey olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı: