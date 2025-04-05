Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de ilk iki sezonunda dalya diyen ikinci isim olacak

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşısında forma giymesi halinde sarı-lacivertli takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Szymanski, İsmail Kartal'ın vazgeçmediği isimlerden birisi olurken, bu sezon da Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği oyuncular arasında yer aldı.

GEÇEN SEZON 3 MAÇ KAÇIRDI

Sarı-lacivertli formayla geçen sezon 58 resmi maçın 55'inde forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yalnızca 3 karşılaşmada sahaya çıkmadı.

Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı ama tamamlanamayan mücadelede kadroda olmayan Sebastian Szymanski, bu müsabaka dışında yalnızca 2 maçta oynamadı.

Türkiye Kupası'nda birinci tur mücadelesinde Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0'lık skorla geçerken, Szymanski kadroda olmasına karşın süre almamıştı.

Yıldız futbolcu, geçen sezon Fatih Karagümrük ile 32. haftada oynanan Süper Lig müsabakasında ise cezası sebebiyle forma giyememişti.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE MAÇ KAÇIRMADI

Geçen sezon ligdeki 38 maçın 37'sinde forma giyen Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli takımın UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterdiği 16 maçta da sahaya çıktı.

Bu periyotta sakatlık yaşamayan Polonyalı oyuncu, ligdeki müsabakalarda ise sarı kart cezası sebebiyle yalnızca 1 maç kaçırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde 16 maçta 997 dakika sahada kalan Szymanski, bu maçlarda 3 gol atıp 7 de asist yaptı.

Ligdeki 37 mücadelede 2 bin 899 dakika forma giyen yıldız oyuncu, takımına 10 gol, 12 asistlik katkı sağlarken 4 de sarı kart gördü.

Polonyalı futbolcu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 68 dakika süre aldı.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 58 resmi maçın 55'inde forma giyen Szymanski, bu karşılaşmalarda 3 bin 964 dakika forma giyerken 13 gol attı, 19 da asist yaptı.

İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ

İsmail Kartal'ın geçen sezon 55 maçta sahaya sürdüğü Sebastian Szymanski, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından da istikrarını korudu.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon oynadığı 47 resmi maçın 44'ünde forma giyen Polonyalı futbolcu, yalnızca 3 maçta sahaya çıkmadı.

Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Sebastian Szymanski, ligde ise Kasımpaşa mücadelesinde cezası sebebiyle forma giyemedi.

Ligde oynanan 27 maçın 26'sında süre alan 25 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 1825 dakika sahada kalırken 3 gol attı, 5 asist yaptı, 4 de sarı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde takımının oynadığı 16 maçın tamamında sahaya çıkan Szymanski, 1356 dakika süre alırken 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı.

Türkiye Kupası'nda bu sezon 2 maçta forma giyen Szymanski, 135 dakikaya 1 gol sığdırırken 1 de sarı kart gördü.

TADIC'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihinde 100. resmi maçına en hızlı çıkan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK karşısında Fenerbahçe formasını 100. kez giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, kulüp tarihinde bu sayıya ikinci sezonunda ulaşan ilk futbolcu olmuştu.

Sebastian Szymanski de, Dusan Tadic gibi ilk iki sezonunda Fenerbahçe formasını 100. kez giymeye hazırlanırken, bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu olmayı başaracak.

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 63'ü Süper Lig olmak üzere 99 resmi müsabakaya çıkan Sebastian Szymanski, bu maçlarda 7 bin 280 dakika sahada kalırken 20 gol atıp 28 asist yaptı.