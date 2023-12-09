Sebastian Szymanski: Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik Beşiktaş deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrılan Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip sarı-lacivertlilere 3-1 kaybederek zirve yarışından uzaklaştı.



Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik"

Mücadeleyi değerlendiren Szymanski şunları söyledi:

"Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım, bilmiyorum. Kaptanımız Dzeko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık."

"Kulübüm için her zaman en iyisini ortaya koyarım"

Bu sezon 11 gol ve 9 asiste ulaşmasıyla ilgili olarak Szymanski şu ifadeleri kullandı: