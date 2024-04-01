Sebastian Szymanski gol orucunu bozmak istiyor Fenerbahçe'de son olarak 10 Ocak'ta Konyaspor maçında ağları sarsan Szymanski, gol hasretini Adana Demirspor karşılaşmasında bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon fileleri 12 kez havalandırdı. Ancak son haftalarda gol sesi çıkmadı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 Ocak'tan bu yana gol atamadı ve suskun bir dönem geçiriyor.

Szymanski, Polonya Milli Takımı formasıyla Estonya karşısında gol atmış ve Galler'e karşı da penaltı atışlarında başarılı olmuştu.

Adana Demirspor'a gol atmak istiyor

Ancak Szymanski, Fenerbahçe forması altında golle tanışamadı. Adana Demirspor maçında ise gol atarak bu suskunluğa son vermek istiyor.

Bu sezon toplamda 46 maçta forma giyen Szymanski, 12 gol atıp 14 asist yaparak önemli bir performans ortaya koydu.