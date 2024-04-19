Sebastian Szymanski için devler sıraya girdi Tottenham, Fenerbahçeli yıldız Sebastian Szymasnki için, sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Szymanski için muhtemelen Fenerbahçe’nin kapısını çalacak tek takım Tottenham olmayacak. Bayer Leverkusen ile Napoli de yıldız futbolcuyu radarına aldı.

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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.

Lacivert-beyazlıların hedefindeki isim ise Sebastian Szymanski...

Londra ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Feyenoord forması giydiği geçen sezondan beri izliyor.

Hollanda ekibinde başarılı bir performans sergileyen Szymanski, Fenerbahçe’de formunu daha da artırarak Tottenham’ı ikna etmeyi başardı.

Giovanni Lo Celso ile yollarını ayırmaya hazırlanan İngiliz devinin, sarı-lacivertlilerin yıldızını transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istediği kaydedildi. Tottenham’ın sezon bittikten sonra ilk teklifinin 20 milyon euro olacağı iddia edildi.

Sebastian Szymanski için muhtemelen Fenerbahçe’nin kapısını çalacak tek takım Tottenham olmayacak.

Almanya’da Bayern Münih’in 11 yıllık saltanatını yıkan Bayer Leverkusen ile geçen sezon İtalya şampiyonu olduktan sonra bu sene büyük hayal kırıklığı yaratan Napoli de yıldız futbolcuyu radarına aldı.

105 dakika sahada kaldı şutları başarısız oldu

Bu iki takımın da sarı-lacivertliler ile pazarlık masasına oturması sürpriz olmaz. Eğer beklendiği gibi bu iki kulüp de transfer yarışına dahil olursa Fenerbahçe, Szymanski’nin satışından çok daha yüksek bir parayı kasasına koyabilir.

Polonyalı yıldız, Olympiakos mücadelesinde sahanın en çok koşan ve mücadele eden isimlerinden biri oldu.

Sebastian Szymanski’nin enerjisi, Fenerbahçe’nin rakibine önde baskı yapıp hataya zorlamasında büyük pay sahibi oldu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11. dakikada boştaki İrfan Can Kahveci’yi iyi görerek asiste imza attı.

105 dakika sahada kalan Szymanski, şut denemelerinde başarılı olamadı, 4 vuruşunda da çerçeveyi bulamadı.

49 resmi maçta 12 gol 17 asist yaptı

Yıldız futbolcu, savunmasına da önemli katkı yaparak 3 top kaptı ve 2 şut engelledi.

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 49 resmi maçta 12 gol attı ve 17 asiste imza attı.