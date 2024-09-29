Sebastian Szymanski'nin pozisyonunda top çizgiyi geçti tartışmaları Fenerbahçe, Antalyaspor maçında henüz ilk dakikalarda çok net bir fırsat yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu pozisyonda gol itirazında bulundu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı maçın henüz ilk dakikalarında çok net bir fırsat yakaladı.

Sağ kanattan gelen ortada Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu sektirdi. Antalyaspor savunmasından seken top direkten geri döndü.

Fenerbahçe'de Szymanski bu topu tamamlamak istedi ancak savunma araya girdi ve Antalyaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

MOURINHO GOL DEDİ

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho, bu topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazda bulundu.

Hakem Cihan Aydın, bir süre VAR'la konuştu ve oyunu devam ettirdi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İZ DÜŞÜM NEDİR?

İz düşüm sadece futbolda olan bir kavram değildir. Teknik olarak iz düşüm; bir cismin, bir düzlem üzerine, ışınların etkiyle düşürülen görüntüsüne, o cismin izdüşümü, görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise iz düşüm metodu denir.

Sinemada perdeye yansıyan film, güneşli bir günde yolda yürürken meydana gelen gölgemiz birer iz düşüm kabul edilir. Bu teknik açıklamadan pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Ancak bir üst paragrafta yaptığımız açıklamada sanırım net olarak anlaşılmıştır.

Yani basit bir şekilde izah etmek gerekirse, futbolda topun çizgiyi geçip geçmediğini anlamak için yandan değil, üstten bakmak gerekir.