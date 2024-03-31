Sebastian Szymanski: Kazanmaya odaklıyım Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol atıp 14 asist yapmasına karşın son haftalarda suskun kalan Sebastian Szymanski, bu durumu sorun etmiyor.

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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde devam eden ve Yunan ekibi Olympiakos'la eşleşen Fenerbahçe'de verilen milli arada yıldız futbolcu Sebastian Szymanski çarpıcı açıklamalar gerçekleştirdi.

Son haftalarda performansında düşüş gözlemlenen 24 yaşındaki isim, Polonya basınına konuya dair konuştu.

"Ben sahada kazanmaya odaklıyım"

Kazanmaya odaklandığını belirten Szymanski şunları dedi:

Son maçlarda benim gol ve asist üretmediğimden bahsediliyor. Ama ben buna hiç takılmıyorum. Ben sahada kazanmaya odaklıyım ve takımım için savaşırım.

46 maçta oynadı

Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Szymanski, sarı-lacivertli formayı 46 kez giydi.

20 milyon euro piyasa değerine sahip hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 14 asistle mücadele etti.