Sebastian Szymanski kendine güveniyor

ensonhaber.com
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, gol orucuna kısa sürede son vereceği konusunda kendinden emin.
Polonyalı yıldız, sezonu ilk bölümündeki müthiş performansı ve attığı gollerle taraftarı kısa sürede kendisine hayran bıraktı.
Szymanski, ilk yarıdaki Konya maçından beri ağları sarsamıyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun düşen formu, son haftalarda yeniden yükselmeye başladı.
Kendinden emin
Olympiakos maçları ile Beşiktaş derbisinde İrfan'a asist yapan Szymanski, gol orucuna da kısa sürede son vereceği konusunda kendinden emin.
Yıldız futbolcu, Konyaspor maçındaki golle başlayan suskunluğunu yine Yeşil-Beyazlılar karşısında ağları sarsarak bitirmenin hayalini kuruyor.
12 gol 18 asist
Szymanski'nin 51 maçta 12 golü ve 18 asisti var.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış