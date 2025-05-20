Sebastian Szymanski, profil resminden Fenerbahçe'yi kaldırdı

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de işler yolunda gidemiyor.

11 yıldır şampiyonluğa hasret olan sarı-lacivertli takımda yıldız isim Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FOTOĞRAFINI KALDIRDI

Avrupa'dan talipleri olan, son olarak Lazio ve Feyenoord'la adı anılan Sebastian Szymanski'nin hamlesi kafaları karıştırdı.

Orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabındaki Fenerbahçeli formalı profil fotoğrafını kaldırdı.

26 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'ndan bir pozunu profil fotoğrafı yaptı.

Bu hamle Szymanski ile ilgili ayrılık iddialarını güçlendirdi.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

17 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de 51 karşılaşmada forma şansı buldu.

Sebastian Szymanski bu müsabakalarda 7 gol attı ve 9 asist üretti.