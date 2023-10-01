Sebastian Szymanski, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı
ensonhaber.com

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Rizespor’u 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Polonyalı orta saha, maçın 122. saniyesinde takımını öne geçiren golü kaydetti.

En erken golü attı

Szymanski bu golle 7 lig maçında 5 gole ulaşarak Alex de Souza'dan (2004/05'te 7 maç) bu yana Fenerbahçe formasıyla beş gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu oldu.

Bu gol aynı zamanda bu sezon atılan en erken olarak da kayıtlara geçti.

Sebastian Szymanski, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı

8 gol, 4 asist yaptı

Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir ve bugün de Rizespor filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı.

Szymanski, bu sezon toplam 8 gol, 4 asist üretti. Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.