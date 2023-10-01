Sebastian Szymanski, Süper Lig'de bu sezonun en erken golünü attı Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, Rizespor’a attığı golle sarı-lacivertli formayla 8. golüne ulaştı. Yıldız oyuncunun attığı gol bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

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Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Rizespor’u 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Szymanski, gol katkısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Polonyalı orta saha, maçın 122. saniyesinde takımını öne geçiren golü kaydetti.

En erken golü attı

Szymanski bu golle 7 lig maçında 5 gole ulaşarak Alex de Souza'dan (2004/05'te 7 maç) bu yana Fenerbahçe formasıyla beş gole en hızlı ulaşan orta saha oyuncusu oldu.

Bu gol aynı zamanda bu sezon atılan en erken olarak da kayıtlara geçti.

8 gol, 4 asist yaptı

Ligde Samsunspor, Antalyaspor, Başakşehir ve bugün de Rizespor filelerini havalandıran 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de başarılı performans göstererek 3 golle katkı sağlamıştı.

Szymanski, bu sezon toplam 8 gol, 4 asist üretti. Mücadeleye 11'de başlayan Szymanski, 77. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.