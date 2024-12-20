Sebastian Szymanski yerde kaldı, Fenerbahçe kırmızı kart bekledi

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Eyüpspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan haftanın açılış maçının ilk yarısında tartışmalı bir an yaşandı.

FENERBAHÇE'NIN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Lucas Claro ile mücadeleye giren Sebastian Szymanski yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı.

Lucas Claro'nun Szymanski'nin alt baldırına bastığı gerekçesiyle kırmızı kart itirazlarında bulunan Fenerbahçeli oyuncular, hakem Emre Kargın'ın 'bekleyin' uyarısıyla bekleyişe geçti.

OYUN SÜRDÜ

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un pozisyon hakkında uyarıda bulunmaması sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)