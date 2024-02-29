Sebastian Szymanski'nin formundaki düşüş şaşırttı Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski sezona muhteşem bir giriş yapmıştı. Polonyalı oyuncu, attığı gol ve yaptığı asistlerle göz doldururken son aylarda büyük bir düşüş yaşıyor.

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Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde gözler artık lig ve Konferans Ligi'ne çevrilirken, bazı futbolcular yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Sebastian Szymanski son haftalardaki kötü performansıyla eleştiriliyor.

Son dönemlerde kötü gidiyor

Sezon başında taraftarların sevgilisi konumundaki yıldız futbolcunun düşüşü dikkat çekiyor. Polonyalı oyuncu, Ankaragücü ile oynanan kupa maçına ilk 11 başlamış ama beklentilerin uzağında kalmıştı.

Takvim'in haberine göre, Süper Lig'de ilk 16 haftada 9 gol atan Szymanski, son 15 resmi karşılaşmada ise sadece 1 kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon 41 karşılaşmada boy gösteren ve 12 gol, 14 asist üreten yıldız oyuncu son haftalardaki kötü performansıyla teknik heyeti de şaşırtıyor.

Szymanski'nin son haftalardaki form düşüklüğü, Fenerbahçe'nin hücum gücünü de zayıflatıyor. Bilindiği gibi sezon başında Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9.7 milyon euro ödenmişti.