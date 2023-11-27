Sebastian Szymanski'nin pozisyonunda penaltı var mı? Hakem yorumcuları değerlendirdi Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya hakem kararları damgasını vururken, Samet Akaydin'in pozisyonunun yanı sıra Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı an da sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken maça, hakem kararları damga vurdu.

54. dakikada Samet Akaydin'in koluna çarpan pozisyonda penaltı kararı çıkmazken hakem yorumcularının geneli, pozisyonun yanlış değerlendirildiğini ifade etmişti.

Fenerbahçeliler bizim de penaltımız verilmedi diyor

Ancak sarı-lacivertlilerden de bu açıklamalara isyan geldi. Fenerbahçe taraftarı, maçın ilk yarısında Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı müdahalenin hakemin değerlendirdiği gibi ceza sahası dışında değil, içerisinde olduğu yorumunda bulundu.

Hakem yorumcuları da söz konusu pozisyonu değerlendirdi.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un Trio ekibi başta olmak üzere birçok hakem yorumcusu, pozisyon hakkında değerlendirmede bulundu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Deniz Çoban: Karar yanlış-Penaltı

İhlal sadece ayak temasıyla olmuyor. İhlal dışarıda başlayıp içeride devam ettiğine göre burada izdüşümü içeride. Oyuncu kontrolsüz şekilde kayıyor. Dışarıdaki ihlal devam ediyor. Penaltı kararı olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Karar yanlış penaltı verilmeliydi

Hem sol diziyle süpürme hem de sağ diziyle müdahale var. Kayarak yapıyor. Kayarak yapıldığında izdüşümü içerideyse buradan penaltı kararı çıkması gerekir. VAR yeterince başarılı bir izleme yapmadı.

Bahattin Duran - Penaltı

İlk temas anını gördüğü yer doğru. Pozisyon devam ediyor. Diz darbesi var Szymanski'nin sağ dizinin üstüne. Benim için penaltıyı gerektiriyor. VAR müdahalesiyle penaltı verilmeliydi.

Ahmet Çakar da penaltı dedi

Szymanski'nin pozisyonu içeride pozisyon penaltı. Buna hata demezsin. Bu su kaldırmaz.

Bünyamin Gezer

Szymanski'nin pozisyonu içeride pozisyon penaltı.

Fırat Aydınus

Bu pozisyon bence penaltı.

Erman Toroğlu: Emin olamadım