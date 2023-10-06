Sebastian Szymanski'nin sayılmayan golü Fenerbahçelileri kızdırdı Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Sebastian Szyamnski'nin sayılmayan golü taraftarları kızdırdı.

ensonhaber.com

Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ederken mücadelenin 90+1'inci dakikasında Szymanski'nin attığı gol VAR'dan döndü.

Gol öncesinde ofsayt tespit eden VAR hakemlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Sarı-lacivertli futbolseverler söz konusu görüntünün kötü niyetli şekilde tespit edildiği yorumunda bulundu.

(Görüntü Exxen'den alınmıştır)

"VAR hakeminin karışmaması lazımdı"

Fenerbahçelilere göre; Polonyalı oyuncunun ayağı görüntüde önde gözükse de Trnavalı futbolcunun nerede bulunduğu kamera açısı yüzünden tam olarak tespit edilemiyor.

Bu gibi çizginin net çekilemediği durumlarda VAR'ın çizgi hakeminin kararına karışmaması gerekirken, VAR hakemleri bu konuda orta hakemi uyarmayı tercih ederek golü geçersiz saydı.

Sarı-lacivertliler Szymanski'nin şık golünün sayılmamasından dolayı büyük üzüntü yaşadı.