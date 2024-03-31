Seçimde Mauro Icardi'ye oy verildi 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullanırken, sosyal medyadan yapılan paylaşım gündem oldu. Bir Galatasaray taraftarı, oyunu yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye verdi.

ensonhaber.com

31 Mart seçim günü geldi çattı...

Türkiye genelinde birçok il ve ilçede yerel seçimler için oy verme süreci başladı.

Vatandaşlar, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

34 farklı siyasi partiden gelen adaylar ve bağımsız adaylar dahil olmak üzere birçok aday, seçmenlerin oylarını alabilmek için yarışacak.

2023'te de geçersiz oylar kullanılmıştı

Bu seçimde de geçmişte olduğu gibi bazı futbolseverler oylarını geçersiz bir şekilde kullandı.

2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasına "Şampiyon Fenerbahçe" "Ali Koç istifa" vb ifadeler yazan taraftarlar bu seçimde de yenileri eklendi.

"Hissiyatıma göre çare Icardi"

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir Galatasaray taraftarı, oyunu Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye verdi.

Sarı-kırmızılı futbolsever, seçim kağıdına "Hissiyatıma göre Çare Icardi" yazdı.

Öte yandan bu paylaşımı yapan kullanıcı eleştirildi. Oy pusulasına yazılanları görenler, taraftara geçersiz oy kullandığı için tepki gösterdi.