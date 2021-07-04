Sefa Yılmaz: Takıma çok faydam olacak

DG Sivasspor’un yeni transferi Sefa Yılmaz, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum." dedi.

Kırmızı-beyazlı takımın futbolcusu Sefa Yılmaz, Bolu kampında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Sefa, "Bu takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici bir şey. Demir Grup Sivasspor, çok köklü bir takım.

Bu takımda ve taraftarının önünde oynanacak olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Hem lig de hem de Avrupa'da inşallah çok iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

“HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM”

Transfer sürecinden de bahseden Sefa, "Hocamız menajerim ile görüştü. Başka kulüplerden de teklifler vardı ama Demir Grup Sivasspor'dan teklif gelince menajerime de söylemiştim, hiç düşünmeden teklifi kabul ettim.

Demir Grup Sivasspor çok köklü bir takım. Son senelerde çok başarı yıllar da geçirdi. Bu yüzden hiç düşünmeden Demir Grup Sivasspor'u tercih ettim. Başkanımıza, hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum." şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Sefa, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah Avrupa'da ülkemize güzel hizmet ederiz. Sakatlıktan uzak bir sezon yaşar ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz."