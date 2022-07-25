Seferovic, Falcao gibi başladı

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Haris Seferovic de Radamel Falcao gibi Kasımpaşa'ya karşı çıktığı ilk maçta gol attı.

Galatasaray, Arena'da oynadığı hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Yeni transfer Haris Seferovic ilk maçında gol atmayı başarırken akıllara geçtiğimiz senelerdeki önemli bir isim geldi. O da Kasımpaşa’ya çıktığı ilk maçında golle buluşmuştu.

Akıllara Falcao geldi

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta golünü atan Seferovic, ilginç bir tesadüfe sebep oldu. 13 Eylül 2019 tarihinde Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında, Ali Sami Yen’de Kasımpaşa'ya karşı golünü atmıştı. 24 Temmuz 2022 tarihinde ise Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ilk maçında, Ali Sami Yen'de Kasımpaşa'ya karşı golü buldu.

Büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlanmıştı.

98 resmi müsabakanın 55'ini kaçıran Radamel Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazanmıştı.

“Benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı”

Maçın ardından konuşan Haris Seferovic, "Galatasaray'ın ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, başarılı olduğunu, tarihini herkes iyi biliyor. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Galatasaray istediği zaman dolayısıyla benim için en iyi seçenek Galatasaray'dı." şeklinde konuştu.

“Gol için bir rakam vermek istemiyorum”

Gol için rakam vermek istemediğini belirten Seferovic, “Beni çok güzel karşıladılar, Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Umarım ki ben de onları mutlu edeceğim ve burada daha da iyi atmosferler göreceğiz. Gol için bir rakam vermek istemiyorum. Rakam verince herkesin üzerine baskı oluyor.” dedi