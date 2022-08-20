Seferovic, net fırsatları harcadı

Galatasaray'ın İsviçreli santrforu Haris Seferovic, Ümraniyespor maçında girdiği net pozisyonları değerlendiremedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ise Haris Seferovic'in kaçırdığı pozisyonlar damga vurdu.

Mücadelenin 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince sarı-kırmızılılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.





Okan Buruk, çılgına döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Haris Seferovic'in değerlendiremediği pozisyon sonrası çok sinirlendi. Tecrübeli teknik adam 4. dakikada yedek kulübesinde sitemini dile getirdi. Bu sırada Galatasaray'da Haris Seferovic kaçırdığı gol sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

30 yaşındaki futbolcu, 50. dakikada ise savunma arkasına sarkarak altıpasa gelen topu tek vuruşla kaleye göndermek istedi. Top direkten dönerken yeniden Seferovic'te kaldı. Zor pozisyonda bu kez topukla vurarak şansını deneyen tecrübeli oyuncu yine kaleyi bulamadı.

Yerini Gomis'e bıraktı

Haris Seferovic, 78. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Oyuna sonradan giren Gomis ise 86.dakikada attğı şık gol ile takımına galibiyeti getirdi.